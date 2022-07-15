Спортшколы Рязанской области получили новые автобусы

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области информирует о том, что в рамках реализации нацпроекта «Демография» в спортивные школы региона поступили новые автобусы.

Современную технику получили спортшкола «Евпатий Коловрат» (г. Спасск-Рязанский) и спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» (г. Михайлов).

Новые автобусы, оснащённые согласно всем требованиям безопасности, приобретены в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Ожидается, что поставки техники будут продолжены.