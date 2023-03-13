Понедельник, 13 марта, 2023
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Собчак предложила объявить Орел «российской Венецией»

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Журналистка Ксения Собчак предложила в своем телеграм-канале объявить Орел «российской Венецией» после потопа в городе.

На опубликованных кадрах видно, что улицы буквально ушли под воду.

«Побывать в Венеции россиянам стало сложнее, однако для тех, кто не знал, открою секрет – в Орле уже долгое время успешно импортозамещают этот итальянский город на воде», – написала Собчак.

Орловцы пожаловались ее изданию, что на запросы получают лишь отписки чиновников.

Как отметила журналистка, в прошлом году на выполнение работ по содержанию ливневой канализации в Орле выделили двадцать миллионов рублей.

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