Снявшая порно с девятилетним сыном мать оказалась начальником бюро

В одном их городов на юго-востоке Подмосковья мать сделала своего 9-летнего сына актером порнофильма, пишет МК.

В Сети появился ролик, на котором мужчина и женщина совершают в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера.

Злоумышленники оказались работниками местного предприятия. Оно занимается разработкой твердого ракетного топлива и энергетических установок. Выяснилось, что 40-летняя женщина – начальник бюро.

Съемки проходили в квартире, где она проживала с сыном и пожилой матерью – инвалидом по зрению. Женщина заявила, что видео в интернет выложил ее любовник.

Родственники собираются оформить опеку над ребенком.