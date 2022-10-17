Понедельник, 17 октября, 2022
Татьяна Проводина

Школьникам 8-11 классов и студентам колледжей помогут выбрать профессию мечты

На главнуюНовости Рязани
Изображение от yanalya на Freepik

С 17 по 22 октября в России проходит Всероссийская профориентационная неделя «Найди своё призвание!»

Участниками могут стать школьники 8-11 классов и студенты колледжей, – говорится в группе Образование и молодежь Рязанской области ВКонтакте.

Неделя профориентации проходит в формате онлайн-марафона. Участники получат рекомендации по выбору будущей профессии по итогам выполнения заданий, диагностики способностей и изучения тематических материалов.

Для участия нужно бесплатно зарегистрироваться на сайте проекта.

Школьникам 8-11 классов и студентам колледжей помогут выбрать профессию мечты

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/