Сенатор Любимов обсудил с губернатором Малковым развитие региона

Взаимодействие по дальнейшему развитию региона обсудили сегодня на встрече с Губернатором Павлом Малковым. Все рычаги и инструменты для достижения синергетического эффекта у нас в руках. По поручению Губернатора Правительством области уже сформулированы конкретные предложения по изменению законодательства для радикального сокращения сроков согласования при строительстве сельхозобъектов. Уверен, что область поддержат на федеральном уровне!

Встречу с руководителем министерства финансов Рязанской области Мариной Наумовой мы посвятили актуальным потребностям регионального бюджета, подходам к его исполнению и ключевым пунктам планов ведомства на ближайшие годы. Обозначенные приоритеты лягут в основу моей работы в Совете Федерации как члена Комитета по бюджету и финансовым рынкам.