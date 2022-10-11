Вторник, 11 октября, 2022
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Сенатор Любимов обсудил с губернатором Малковым развитие региона

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Во вторник, 11 октября, сенатор от Рязанской области Николай Любимов встретился с главой региона Павлом Малковым. Об этом политик написал ВКонтакте.

Взаимодействие по дальнейшему развитию региона обсудили сегодня на встрече с Губернатором Павлом Малковым. Все рычаги и инструменты для достижения синергетического эффекта у нас в руках. По поручению Губернатора Правительством области уже сформулированы конкретные предложения по изменению законодательства для радикального сокращения сроков согласования при строительстве сельхозобъектов. Уверен, что область поддержат на федеральном уровне!

Встречу с руководителем министерства финансов Рязанской области Мариной Наумовой мы посвятили актуальным потребностям регионального бюджета, подходам к его исполнению и ключевым пунктам планов ведомства на ближайшие годы. Обозначенные приоритеты лягут в основу моей работы в Совете Федерации как члена Комитета по бюджету и финансовым рынкам.

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