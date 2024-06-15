На Спортивной в Рязани столкнулись «Газель» и «Рено»

Вечером 15 июня на улице Спортивной в Рязани произошло ДТП, сообщили 7info очевидцы.
У поворота на улицу Есенина столкнулись «Газель» и «Рено Сандеро». Судя по снимку, серьёзных повреждений машины не получили.
Официальная информация не поступала.
Вечером 15 июня на улице Спортивной в Рязани произошло ДТП, сообщили 7info очевидцы.
У поворота на улицу Есенина столкнулись «Газель» и «Рено Сандеро». Судя по снимку, серьёзных повреждений машины не получили.
Официальная информация не поступала.
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