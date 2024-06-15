Суббота, 15 июня, 2024

Канцлер Германии озвучил условие для возобновления контактов с президентом РФ

Автор: 7info

Опубликовано

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие для возобновления общения с президентом России Владимиром Путиным. По информации ARD, Шольц заявил, что необходима «конкретная тема для обсуждения».

Шольц напомнил, что он вел диалог с Путиным как до, так и после начала конфликта в Украине.

«Я всегда говорил, что готов сделать это снова, но для этого нужен подходящий момент — должна быть конкретная тема для обсуждения, чтобы был смысл», — отметил Шольц.

По его словам, переговоры будут актуальны только при наличии конкретного вопроса для обсуждения. В настоящее время таких тем нет, поэтому контакты с Путиным приостановлены. Однако, в будущем переговоры не исключаются, пишет «Московский комсомолец».

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