Эксперт назвал инфекцию, способную «выкосить» ВСУ

Сообщения о вспышке брюшного тифа среди военнослужащих ВСУ свидетельствуют об антисанитарных условиях на фронте, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru.

Он отметил, что причиной эпидемии могут быть жара, пренебрежение гигиеной и последствия разрушения Каховской ГЭС.

«Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС — это тревожный симптом. На другом берегу может заболеть мирное население, не все же ушли в 2022 году. С тифом бороться умеют, но, думаю, подзабыли. В прошлые времена он выкашивал целые подразделения во время Великой Отечественной и Гражданской войн. Главный переносчик тифа — вошь, что означает несоблюдение гигиены и распространение вшей,» — считает Дандыкин.