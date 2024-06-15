Суббота, 15 июня, 2024

Эксперт назвал инфекцию, способную «выкосить» ВСУ

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepic.diller на Freepik

Сообщения о вспышке брюшного тифа среди военнослужащих ВСУ свидетельствуют об антисанитарных условиях на фронте, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru.

Он отметил, что причиной эпидемии могут быть жара, пренебрежение гигиеной и последствия разрушения Каховской ГЭС.

«Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС — это тревожный симптом. На другом берегу может заболеть мирное население, не все же ушли в 2022 году. С тифом бороться умеют, но, думаю, подзабыли. В прошлые времена он выкашивал целые подразделения во время Великой Отечественной и Гражданской войн. Главный переносчик тифа — вошь, что означает несоблюдение гигиены и распространение вшей,» — считает Дандыкин.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Канцлер Германии озвучил условие для возобновления контактов с президентом РФ

Новости мира
Шольц напомнил, что он вел диалог с Путиным как до, так и после начала конфликта в Украине.

В Дашково-Песочне вырубают деревья

Новости Рязани
Фотографию, подтверждающую вырубку, опубликовал в субботу, 15 июня, телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».

В воскресенье в Рязанской области ожидается +29°C

Новости Рязани
В Рязанской области 16 июня ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируется. Днём местами возможны кратковременные дожди и грозы.

На Спортивной в Рязани столкнулись «Газель» и «Рено»

Новости Рязани
Судя по снимку, серьёзных повреждений машины не получили.

В Дашково-Песочне автомобиль сбил 12-летнего школьника

Новости Рязани
У юного пациента врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга.