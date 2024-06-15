Два человека погибли в ДТП с фурой в Пронском районе

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Пронском районе, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

15 июня около 03:30 в Пронском районе на 241 км автодороги «Москва-Астрахань» произошло трагическое ДТП с участием легкового автомобиля «Фольксваген Джетта» и грузовика «Даф».

По предварительным данным, 33-летний водитель «Фольксваген Джетта» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Даф», которым управлял 39-летний водитель.

В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли на месте от полученных травм.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, выясняются обстоятельства происшествия.