В Солотче появилась новая парковка для автомобилей

В посёлке Солотча в Рязани появилась новая парковка для автомобилей. Об этом 7info сообщил читатель.
Парковка располагается у входа на тропу Паустовского. Место заасфальтировано, установлены лавочки, урна.
Официальная информация уточняется.
В посёлке Солотча в Рязани появилась новая парковка для автомобилей. Об этом 7info сообщил читатель.
Парковка располагается у входа на тропу Паустовского. Место заасфальтировано, установлены лавочки, урна.
Официальная информация уточняется.
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