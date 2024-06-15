Суббота, 15 июня, 2024

В Солотче появилась новая парковка для автомобилей

Автор: 7info

Опубликовано

В посёлке Солотча в Рязани появилась новая парковка для автомобилей. Об этом 7info сообщил читатель.

Парковка располагается у входа на тропу Паустовского. Место заасфальтировано, установлены лавочки, урна.

Официальная информация уточняется.

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