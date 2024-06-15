Герой России Владислав Головин рассказал Путину, чем занимается в Рязани

Президент России Владимир Путин посетил Мастерскую управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, где провёл встречу с участниками образовательной программы «Время героев».

Среди тех, кто сумел пообщаться лично с главой государства, оказался Герой России Владислав Головин. Сейчас он живёт в Рязани, преподаёт в десантном училище.

Головина многие знают по позывному «Струна», он служил в морской пехоте, участвовал в штурме Мариуполя. Сейчас, кроме преподавания в РВВДКУ, занимается общественной деятельностью в Рязани.

Одно из направлений работы Головина — посещение школ, общение с учениками.