В Новой Москве женщина убила сожителя в ходе ссоры

В одной из квартир жилого дома на улице Чароитовая в поселке Десеновское (Новая Москва) 45-летняя женщина нанесла смертельный удар ножом своему сожителю во время ссоры. Подробности сообщил телеграм-канал прокуратуры Москвы.

Мужчина, 1978 года рождения, скончался на месте происшествия.

Работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Игорь Савватеев. Прокуратура контролирует ход расследования, а также привлечение женщины к уголовной ответственности по статье 105, часть 1 УК РФ (убийство).