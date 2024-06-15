Суббота, 15 июня, 2024

В Новой Москве женщина убила сожителя в ходе ссоры

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/moscowproc

В одной из квартир жилого дома на улице Чароитовая в поселке Десеновское (Новая Москва) 45-летняя женщина нанесла смертельный удар ножом своему сожителю во время ссоры. Подробности сообщил телеграм-канал прокуратуры Москвы.

Мужчина, 1978 года рождения, скончался на месте происшествия.

Работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Игорь Савватеев. Прокуратура контролирует ход расследования, а также привлечение женщины к уголовной ответственности по статье 105, часть 1 УК РФ (убийство).

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