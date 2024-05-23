Четверг, 23 мая, 2024

Семин: «Динамо» — главный фаворит на чемпионство в РПЛ»

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Freepik

Бывший тренер «Локомотива», трехкратный чемпион России Юрий Семин считает московское «Динамо» главным претендентом на победу в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

«В этом году РПЛ очень захватывающая, — отметил Семин в интервью NEWS.ru. — Огромное внимание людей к чемпионату — это самое важное».

По мнению эксперта, у «бело-голубых» наибольшие шансы на чемпионство, поскольку в отличие от конкурентов — «Зенита» и «Краснодара» — команда Марцела Лички зависит только от себя в заключительном туре.

«Наибольшие шансы у «Динамо», потому что они зависят только от себя. А две другие команды — «Зенит» и «Краснодар» — зависят от обстоятельств», — подчеркнул Семин.

Напомним, что за тур до финиша чемпионата «Динамо» возглавляет турнирную таблицу.

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