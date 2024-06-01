Константин Гецати раскрыл обман Ольги Меганской

В эту субботу в эфир выйдет новый выпуск шоу «Невеста. Экстра любовь» (16+), в котором Константин Гецати познакомится с друзьями и родными трех девушек, дошедших до полуфинала. Две из них неприятно удивят Константина.

Самое спокойное знакомство с дорогими для девушек людьми произошло у Константина и Валерии Некрасовой. Он лично познакомился с ее подругами, а также поговорил по видеосвязи с мамой и отчимом участницы. Впрочем, бойкая будущая теща немного смутила Константина.

Алиса Кретова также познакомила главного героя со своими подругами, но вместо родителей выбрала необычный вариант: она решила, что Константин Гецати должен пообщаться с ее бывшим, чем поставила всех в максимально неловкое положение. У главного героя осталось немало вопросов после такого общения.

«Я еще не видела, чтоб Костя пил столько вина», — прокомментировала Алиса сложившуюся ситуацию, которая поставила под вопрос ее дальнейшее пребывание в проекте.

Еще одним потрясением для Константина Гецати стал обман от его фаворитки Ольги Меганской. Даже знакомство с родителями не смогло пролить свет на сложившуюся ситуацию. В итоге встреча закончилась не на самой приятной ноте: Константин так и не смог поверить Меганской.

«Я не получил ответа ни на один вопрос. Сомнения, которые все это время висели, никуда не делись. Я просто не знаю, что думать. Мне придется поразмышлять, сможем ли мы быть вместе», — сделал вывод Гецати.