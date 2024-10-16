Катя Лель о разводе: Отпустить мужа было несложно, принять решение о разводе — труднее всего

Певица Катя Лель рассказала NEWS.ru, что отпустить мужа было несложно, но принять решение о разводе оказалось гораздо труднее. На гала-ужине премии «Виктория» в Live Arena, посвящённом началу голосования за российскую национальную музыкальную премию «Виктория-2025», она напомнила, что их брак длился 18 лет.

«Нет, мне было несложно отпустить. Сложно было принять это решение, кардинально изменить свою жизнь. Это был большой период — целых 18 лет», — сказала артистка.

Мужем Кати Лель был бизнесмен Игорь Кузнецов. Они познакомились на её концерте, когда Игорь подошёл к певице и спросил: «Вы уже нашли своего мармеладного? А можно я им буду?».

В 2009 году у пары родилась дочь Эмилия. Отношения супругов ухудшились после начала специальной военной операции на Украине. Как намекала сама певица, Игорь, который родился в Одессе, начал злоупотреблять алкоголем и изменять ей.

Ранее Катя Лель рассказывала, что в последнее время особенно сильно ощущает связь с внеземными цивилизациями. По её словам, «пришло время истины», она уверена, что сейчас настал момент, когда люди должны открыть свои сердца и впустить любовь инопланетных существ.