Вторник, 15 октября, 2024
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Стала известна личность «деда с Курщины», встречавшего солдат НАТО

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«Дед с Курщины» оказался жителем Кривого Рога, об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Ранее местные телеграм-каналы опубликовали видео, на котором якобы запечатлен курянин. Пенсионер спросил военных, не из Америки ли они, однако те ответили, что из Житомира.

Кадры разошлись с заголовком «Дед с Курщины думал, что встретил солдата НАТО».

Оказалось, что герой ролика – уроженец Украины. За его спиной заметили храм, который организовал раздачу горячих обедов неимущим.

Благотворительная организация «Каритас Житомир» также опровергла фейк.

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