Стала известна личность «деда с Курщины», встречавшего солдат НАТО

«Дед с Курщины» оказался жителем Кривого Рога, об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Ранее местные телеграм-каналы опубликовали видео, на котором якобы запечатлен курянин. Пенсионер спросил военных, не из Америки ли они, однако те ответили, что из Житомира.
Кадры разошлись с заголовком «Дед с Курщины думал, что встретил солдата НАТО».
Оказалось, что герой ролика – уроженец Украины. За его спиной заметили храм, который организовал раздачу горячих обедов неимущим.
Благотворительная организация «Каритас Житомир» также опровергла фейк.