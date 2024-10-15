Стала известна личность «деда с Курщины», встречавшего солдат НАТО

«Дед с Курщины» оказался жителем Кривого Рога, об этом пишет украинское издание « Страна.ua ».

Ранее местные телеграм-каналы опубликовали видео, на котором якобы запечатлен курянин. Пенсионер спросил военных, не из Америки ли они, однако те ответили, что из Житомира.

Кадры разошлись с заголовком «Дед с Курщины думал, что встретил солдата НАТО».

Оказалось, что герой ролика – уроженец Украины. За его спиной заметили храм, который организовал раздачу горячих обедов неимущим.

Благотворительная организация «Каритас Житомир» также опровергла фейк.