Понедельник, 3 июня, 2024

Парень с мачете напал на бывшую девушку и её нового партнёра в Балашихе

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/mosoblproc

Прокуратура Балашихи контролирует расследование нападения с применением холодного оружия на молодую пару в одном из подъездов жилого дома в микрорайоне Железнодорожный.

Вечером 2 июня 2024 года 17-летний юноша, вооружённый мачете, нанёс телесные повреждения бывшей подруге и её нынешнему партнёру на почве ревности. После этого он сам вызвал на место происшествия полицию и скорую помощь.

Пострадавший был госпитализирован с множественными резаными ранами, а девушке была оказана медицинская помощь амбулаторно.

Балашихинская городская прокуратура следит за тем, чтобы все обстоятельства произошедшего были установлены, а расследование уголовного дела, возбуждённого по данному факту по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), было проведено качественно и оперативно.

В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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