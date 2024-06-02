Парад планет и самый длинный день: чего ждать от неба в июне?

Начало лета ознаменуется интересным астрономическим явлением — выравниванием планет, которое часто называют «парадом планет». 3 июня Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн выстроятся по одну сторону от Солнца, сообщает «Москва 24».

Правда, посмотреть это явление мы не сможем — оно будет на дневном небе, одновременно с Солнцем.

20 июня в 23:50 по московскому времени наступит летнее солнцестояние. В этот момент Солнце достигнет своей высшей точки над горизонтом, подарив Северному полушарию самый длинный световой день в году — в Москве его продолжительность составит 17 часов 33 минуты.

С этого момента в Северном полушарии официально наступит астрономическое лето, а в Южном — зима.

В приполярных широтах можно будет наблюдать белые ночи, а на территориях, близких к Северному полярному кругу, наступит самый короткий полярный день продолжительностью около двух суток.

Июнь также порадует любителей астрономии возможностью увидеть серебристые облака. Эти необычные образования чаще всего можно наблюдать в конце июня на сумеречном небе Северного полушария.