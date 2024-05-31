Пятница, 31 мая, 2024

Из-за визита Патриарха Кирилла в Рязани перекроют движение

Автор: 7info7

Опубликовано

2 июня в Рязани ожидается визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В связи с этим в городе будут перекрывать движение транспорта, сообщает мэрия.

Временно закроют движение по Скорбященскому проезду от улицы Халтурина до храма иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» с 4 утра 2 июня и до окончания мероприятий. Также закроют движение транспорта по Народному бульвару от пересечения с улицей Великанова до пересечения с улицей Крупской от дома 15 до дома 21а. Перекрытие также запланировано на 04.00 2 июня. Возобноаят движение после окончания мероприятий.

Также рязанцев просят освободить ряд улиц от личных автомобилей. Просят Солнечная, Каширина, Петрова, Маяковского, площади Мичурина, улицах Есенина, Спортивная, о Скорбященском проезде от улицы Халтурина до Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», о проезде Шабулина, улице Юбилейная, Народном бульвае, улице Крупской от пересечения с улицей Юбилейной до пересечения с улицей Западной. Автомобили просят не оставлять там с 22 часов 1 июня и до конца мероприятий.

Также во время визита Патриарха Кирилла городской транспорт будет ходить по изменённой схеме.

Из-за визита Патриарха Кирилла в Рязани перекроют движение

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