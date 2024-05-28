«Слушать сердце»: Алексей Никифоров –откровенно о творческом пути на встрече с рязанскими зрителями

26 мая в Рязанском музыкальном театре состоялась традиционная творческая встреча «Театр без грима», на этот раз гости встретились с артистом Алексеем Никифоровым. В тёплой, почти семейной атмосфере, он поделился со зрителями историей своего творческого пути, исполнил любимые произведения и ответил на вопросы гостей.

Алексей Никифоров – артист, прекрасно зарекомендовавший себя в оперных постановках, мюзиклах. Он покорил рязанскую сцену в 2017 году и с тех пор стал одним из любимых артистов публики. Однако мало кто знает, какой путь ему пришлось пройти, чтобы найти свое призвание.

Детство Алексея прошло на юге России, в небольшом городке, окружённом горами, которые, по признанию артиста, он очень любит до сих пор.

— Несмотря на все сложности, в моем доме всегда играла музыка, — вспоминает Алексей.

Его Дедушка — музыкант-самоучка. Виртуозно владел несколькими инструментами. Мама играла на фортепиано и пела. Неудивительно, что и сам Алексей с ранних лет приобщился к миру музыки, часами слушая Штрауса.

Поддержка семьи помогла ему не свернуть с творческого пути:

– Единственный парень в музыкальной школе среди 22 девочек – это был я!, — смеется артист.

Получив первое образование как пианист, он на несколько лет оставил музыку, решив посвятить себя точным наукам.

– Казалось, нужно искать что-то более приземленное, более прибыльное, — вспоминает Алексей. — Но музыка никуда не ушла из моего сердца, мелодия всегда звучала внутри.

Возвращение к творчеству оказалось непростым, но Алексей принял важное решение – слушать своё сердце. Он начал с выступлений на корпоративах и праздниках, а в 22 года отправился в Ростов-на-Дону, чтобы продолжить обучение в консерватории.

– Самое главное – идти за своей мечтой, — уверен артист.

Не желая ограничиваться одной учебой, он устраивается в Ростовский театр артистом хора. Так и стала развиваться его музыкальная карьера. А теперь Рязань, музыкальный театр, много творчества и ярких и запоминающихся ролей.

На встрече со зрителями Алексей исполнил произведения на немецком и французском языках, а также песню «Летний дождь», с которой и начался его творческий путь. Особое внимание вызвало исполнение отрывка из мюзикла «Дубровский», к премьере которого активно готовятся в театре. Это стало неожиданным подарком для зрителей в преддверии премьерных показов.

На вопрос о том, как ему работается на рязанской сцене, Алексей ответил, что считает её домашней, а репертуар театра – интересным и разнообразным.

Встреча «Театр без грима» стала настоящим подарком для поклонников Алексея Никифорова и подарила им возможность узнать любимого артиста ближе и насладиться его талантом.

Текст — Олеся Чугунова

Фото — пресс-служба Рязанского музыкального театра