Каждый год, когда столбик термометра неумолимо ползет вверх, а душа требует чего-то легкого, освежающего и одновременно сытного, на столах россиян появляется она — царица летнего меню, королева пикников и просто любимица многих — окрошка. Блюдо с незамысловатым названием, но богатой историей и целым рядом кулинарных вариаций, окрошка давно переросла границы простого рецепта и стала настоящим символом русского лета. А чтобы отдать ей должное, в России даже учредили праздник — День окрошки, который отмечается 30 мая.
Загадки лесного хлеба и освежающий напиток бурлаков: откуда взялась окрошка?
Происхождение окрошки овеяно тайной, и доподлинно неизвестно, кто и когда впервые решил смешать квас с овощами. По одной из версий, название блюда происходит от глагола «крошить», ведь основные ингредиенты — овощи, яйца, мясо — измельчались на мелкие кусочки.
Есть и более романтичная легенда, уводящая нас во времена Волжских бурлаков. Согласно преданию, именно эти крепкие духом и телом труженики стали авторами окрошки. Тяжелая работа требовала сытной, но при этом легкой пищи, и однажды кто-то из бурлаков додумался добавить в квас то, что было под рукой: репу, лук, сухари. Получившийся холодный суп пришелся по вкусу, быстро утолял голод и бодрил в жару.
Эволюция рецепта: от простого кушанья до царского деликатеса
Первые письменные упоминания об окрошке относятся к концу XVIII века. В те времена это было незатейливое блюдо бедняков, которое готовили из остатков кваса, овощей и черствого хлеба.
Однако уже в XIX веке окрошка начинает свое восхождение на кулинарный Олимп. Ее рецепты появляются в поваренных книгах, а повара знатных господ начинают экспериментировать с ингредиентами, добавляя мясо, рыбу, раки, икру и даже шампанское! Окрошка становится привычным гостем на аристократических обедах и праздничных застольях.
Квас, кефир, минералка: региональные особенности любимого блюда
Как и многие другие блюда русской кухни, окрошка имеет множество региональных вариаций. В зависимости от местных традиций и доступных продуктов, рецепты могли существенно отличаться.
Основные разновидности окрошки по типу заправки:
- На квасе: классический вариант, самый популярный в центральной части России. Квас для окрошки лучше брать хлебный, не слишком сладкий и не очень кислый.
- На кефире: более легкий и диетический вариант, распространенный на Урале и в Сибири. Кефир должен быть не кислым, можно использовать и другие кисломолочные напитки: айран, тан и др.
- На минеральной воде: освежающий вариант для любителей нейтральных вкусов. Минералку лучше брать газированную, можно добавить в окрошку немного лимонного сока или кефира для пикантности.
Вариации окрошки по основному ингредиенту:
С мясом: в качестве мясной составляющей используют отварную говядину, телятину, курицу, язык.
С рыбой: в окрошку добавляют отварную или соленую рыбу нежирных сортов: судак, треску, минтай.
С морепродуктами: оригинальный вариант с креветками, кальмарами, мидиями.
С грибами: сезонный вариант с отварными или маринованными грибами.
Вегетарианская окрошка: легкий и полезный вариант без добавления мяса и рыбы. В качестве белкового компонента можно использовать тофу, адыгейский сыр, отварные перепелиные яйца.
Три рецепта окрошки на любой вкус
- Классическая окрошка на квасе:
Ингредиенты (на 4 порции):
Квас хлебный — 1 литр
Картофель отварной — 3 шт. (средние)
Яйца куриные отварные — 4 шт.
Огурцы свежие — 3 шт. (средние)
Редис — 100 г
Зеленый лук — 1 пучок
Укроп — 1 пучок
Петрушка — 1 пучок
Колбаса вареная (докторская) — 300 г
Сметана — по вкусу
Соль — по вкусу
Горчица — по вкусу (опционально)
Приготовление:
- Картофель, яйца, огурцы и редис нарезать мелким кубиком.
- Зелень мелко порубить.
- Колбасу нарезать таким же кубиком, как и овощи.
- В кастрюлю выложить все нарезанные ингредиенты, посолить по вкусу.
- Залить квасом, перемешать и убрать в холодильник на 30-60 минут для охлаждения.
- Подавать окрошку, добавив в каждую тарелку ложку сметаны и, по желанию, немного горчицы.
Совет: Для более насыщенного вкуса можно добавить в окрошку немного рассола от огурцов.
- Освежающая окрошка на кефире с курицей и яблоком:
Ингредиенты (на 4 порции):
Кефир — 1 литр
Вода минеральная газированная — 200 мл
Филе куриное отварное — 300 г
Огурцы свежие — 2 шт.
Яблоко зеленое кислое — 1 шт.
Редис — 100 г
Яйца куриные отварные — 3 шт.
Укроп — 1 пучок
Зеленый лук — 0,5 пучка
Соль — по вкусу
Черный перец молотый — по вкусу
Приготовление:
- Куриное филе нарезать кубиками.
- Огурцы, яблоко и редис нарезать соломкой.
- Яйца мелко порубить.
- Зелень мелко нарезать.
- В кастрюле смешать кефир и минеральную воду.
- Добавить все нарезанные ингредиенты, посолить, поперчить по вкусу.
- Тщательно перемешать и поставить в холодильник на 30 минут.
Совет: Для более пикантного вкуса можно добавить в окрошку немного тертого хрена.
- Легкая вегетарианская окрошка на сыворотке с авокадо:
Ингредиенты (на 2 порции):
Сыворотка — 500 мл
Авокадо спелое — 1 шт.
Огурец свежий — 1 шт.
Помидоры черри — 5-6 шт.
Редис — 50 г
Кинза — 1 небольшой пучок
Зеленый лук — 2-3 пера
Сок лимонный — 1 ст. ложка
Соль — по вкусу
Черный перец молотый — по вкусу
Приготовление:
- Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать кубиками.
- Сбрызнуть авокадо лимонным соком, чтобы оно не потемнело.
- Огурец нарезать соломкой, помидоры черри разрезать на половинки.
- Редис нарезать тонкими кружочками.
- Зелень мелко порубить.
- В кастрюле смешать сыворотку, авокадо, огурец, помидоры, редис и зелень.
- Посолить, поперчить по вкусу.
- Убрать в холодильник на 20-30 минут.
Совет: Для более сытного варианта можно добавить в окрошку отварной картофель или зеленый горошек.