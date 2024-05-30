Каждый год, когда столбик термометра неумолимо ползет вверх, а душа требует чего-то легкого, освежающего и одновременно сытного, на столах россиян появляется она — царица летнего меню, королева пикников и просто любимица многих — окрошка. Блюдо с незамысловатым названием, но богатой историей и целым рядом кулинарных вариаций, окрошка давно переросла границы простого рецепта и стала настоящим символом русского лета. А чтобы отдать ей должное, в России даже учредили праздник — День окрошки, который отмечается 30 мая.

Загадки лесного хлеба и освежающий напиток бурлаков: откуда взялась окрошка?

Происхождение окрошки овеяно тайной, и доподлинно неизвестно, кто и когда впервые решил смешать квас с овощами. По одной из версий, название блюда происходит от глагола «крошить», ведь основные ингредиенты — овощи, яйца, мясо — измельчались на мелкие кусочки.

Есть и более романтичная легенда, уводящая нас во времена Волжских бурлаков. Согласно преданию, именно эти крепкие духом и телом труженики стали авторами окрошки. Тяжелая работа требовала сытной, но при этом легкой пищи, и однажды кто-то из бурлаков додумался добавить в квас то, что было под рукой: репу, лук, сухари. Получившийся холодный суп пришелся по вкусу, быстро утолял голод и бодрил в жару.

Эволюция рецепта: от простого кушанья до царского деликатеса

Первые письменные упоминания об окрошке относятся к концу XVIII века. В те времена это было незатейливое блюдо бедняков, которое готовили из остатков кваса, овощей и черствого хлеба.

Однако уже в XIX веке окрошка начинает свое восхождение на кулинарный Олимп. Ее рецепты появляются в поваренных книгах, а повара знатных господ начинают экспериментировать с ингредиентами, добавляя мясо, рыбу, раки, икру и даже шампанское! Окрошка становится привычным гостем на аристократических обедах и праздничных застольях.

Квас, кефир, минералка: региональные особенности любимого блюда

Как и многие другие блюда русской кухни, окрошка имеет множество региональных вариаций. В зависимости от местных традиций и доступных продуктов, рецепты могли существенно отличаться.

Основные разновидности окрошки по типу заправки:

На квасе: классический вариант, самый популярный в центральной части России. Квас для окрошки лучше брать хлебный, не слишком сладкий и не очень кислый.

На кефире: более легкий и диетический вариант, распространенный на Урале и в Сибири. Кефир должен быть не кислым, можно использовать и другие кисломолочные напитки: айран, тан и др.

На минеральной воде: освежающий вариант для любителей нейтральных вкусов. Минералку лучше брать газированную, можно добавить в окрошку немного лимонного сока или кефира для пикантности.

Вариации окрошки по основному ингредиенту:

С мясом: в качестве мясной составляющей используют отварную говядину, телятину, курицу, язык.

С рыбой: в окрошку добавляют отварную или соленую рыбу нежирных сортов: судак, треску, минтай.

С морепродуктами: оригинальный вариант с креветками, кальмарами, мидиями.

С грибами: сезонный вариант с отварными или маринованными грибами.

Вегетарианская окрошка: легкий и полезный вариант без добавления мяса и рыбы. В качестве белкового компонента можно использовать тофу, адыгейский сыр, отварные перепелиные яйца.

Три рецепта окрошки на любой вкус

Классическая окрошка на квасе:

Ингредиенты (на 4 порции):

Квас хлебный — 1 литр

Картофель отварной — 3 шт. (средние)

Яйца куриные отварные — 4 шт.

Огурцы свежие — 3 шт. (средние)

Редис — 100 г

Зеленый лук — 1 пучок

Укроп — 1 пучок

Петрушка — 1 пучок

Колбаса вареная (докторская) — 300 г

Сметана — по вкусу

Соль — по вкусу

Горчица — по вкусу (опционально)

Приготовление:

Картофель, яйца, огурцы и редис нарезать мелким кубиком. Зелень мелко порубить. Колбасу нарезать таким же кубиком, как и овощи. В кастрюлю выложить все нарезанные ингредиенты, посолить по вкусу. Залить квасом, перемешать и убрать в холодильник на 30-60 минут для охлаждения. Подавать окрошку, добавив в каждую тарелку ложку сметаны и, по желанию, немного горчицы.

Совет: Для более насыщенного вкуса можно добавить в окрошку немного рассола от огурцов.

Освежающая окрошка на кефире с курицей и яблоком:

Ингредиенты (на 4 порции):

Кефир — 1 литр

Вода минеральная газированная — 200 мл

Филе куриное отварное — 300 г

Огурцы свежие — 2 шт.

Яблоко зеленое кислое — 1 шт.

Редис — 100 г

Яйца куриные отварные — 3 шт.

Укроп — 1 пучок

Зеленый лук — 0,5 пучка

Соль — по вкусу

Черный перец молотый — по вкусу

Приготовление:

Куриное филе нарезать кубиками. Огурцы, яблоко и редис нарезать соломкой. Яйца мелко порубить. Зелень мелко нарезать. В кастрюле смешать кефир и минеральную воду. Добавить все нарезанные ингредиенты, посолить, поперчить по вкусу. Тщательно перемешать и поставить в холодильник на 30 минут.

Совет: Для более пикантного вкуса можно добавить в окрошку немного тертого хрена.

Легкая вегетарианская окрошка на сыворотке с авокадо:

Ингредиенты (на 2 порции):

Сыворотка — 500 мл

Авокадо спелое — 1 шт.

Огурец свежий — 1 шт.

Помидоры черри — 5-6 шт.

Редис — 50 г

Кинза — 1 небольшой пучок

Зеленый лук — 2-3 пера

Сок лимонный — 1 ст. ложка

Соль — по вкусу

Черный перец молотый — по вкусу

Приготовление:

Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать кубиками. Сбрызнуть авокадо лимонным соком, чтобы оно не потемнело. Огурец нарезать соломкой, помидоры черри разрезать на половинки. Редис нарезать тонкими кружочками. Зелень мелко порубить. В кастрюле смешать сыворотку, авокадо, огурец, помидоры, редис и зелень. Посолить, поперчить по вкусу. Убрать в холодильник на 20-30 минут.

Совет: Для более сытного варианта можно добавить в окрошку отварной картофель или зеленый горошек.