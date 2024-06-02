Патриарх Кирилл в Рязани вручил семь церковных наград

В воскресенье, 2 июня, после освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы патриарх Кирилл вручил семь церковных наград. Об этом пишут на сайте Рязанской епархии.

Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 60-летием со дня рождения митрополит Рязанский и Михайловский Марк был удостоен ордена благоверного князя Александра Невского II степени.

За помощь в строительстве храма Покрова Пресвятой Богородицы награды вручили губернатору Рязанской области Павлу Малкову (орден благоверного князя Даниила Московского II степени), главе администрации Рязани Виталию Артемову (орден благоверного князя Даниила Московского III степени), председателю совета директоров ОАО «Рязанский завод плавленых сыров» Михаилу Мартынову (орден благоверного князя Даниила Московского I степени), исполнительному директору ООО «Василиса» Льву Львову (орден преподобного Андрея Иконописца II степени), генеральному директору ОАО «Рязанский завод плавленых сыров» Аркадию Сергачеву (орден преподобного Сергия Радонежского III степени), главе Рязани, председателю Рязанской городской Думы Татьяне Панфиловой (орден равноапостольной княгини Ольги III степени).

На малом входе указом Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к трудам по строительству храма Покрова Пресвятой Богородицы настоятель этого храма иерей Константин Иванов был удостоен права ношения палицы.

Митрополит Марк преподнес Святейшему Патриарху Кириллу икону Матери Божией в честь Ее Покрова. В благодарность за труды на благо Церкви Предстоятель вручил митрополиту Марку памятную панагию. В дар храму Святейший Патриарх передал икону святителя Николая Мирликийского.