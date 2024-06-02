Губернатор Павел Малков принял участие в освящении храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рязани

Губернатор Павел Малков принял участие в богослужении в честь великого освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Божественной литургии приняли участие Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, руководители Правительства Рязанской области, территориальных органов федеральных органов власти, силовых ведомств, муниципальных образований, общественных организаций, военнослужащие, участники СВО, воспитанники кадетских классов, жители и гости региона.

Чин великого освящения основного придела, посвященного Покрову Пресвятой Богородицы, совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время богослужения прошел крестный ход, который совершил Патриарх и духовенство.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил участников богослужения и отметил важность состоявшегося события – освящения нового храма в городе Рязани. «Да поможет Господь укреплять веру православную на просторах святой Руси, да поможет каждому, кто еще не нашел дорогу к храму, как можно быстрее обрести эту дорогу, по которой шли наши благочестивые предки, создавшие великую святую Русь. И чем больше по этой дороге будет идти, тем радостнее, спокойнее и благополучнее будет наша жизнь».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность Митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку за активное развитие всех сторон церковной жизни в Рязанском регионе. Для храма Святейший Патриарх передал образ святителя Николая Чудотворца.

На богослужении Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Губернатору Павлу Малкову орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени. Церковными наградами были также отмечены руководители г. Рязани, представители духовенства, меценаты.

Прямая трансляция освящения Храма Покрова Пресвятой Богородицы осуществлялась на специальных экранах, установленных на его территории, а также на информационных ресурсах Русской Православной Церкви Московского Патриархата.Храм Покрова Пресвятой Богородицы был возведен в Московском районе Рязани, на улице Новаторов. Освящение нижнего придела в честь Сретения Господня состоялось в мае 2022 года Митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. В храме размещены ковчеги с частицами мощей мученицы Петрониллы, блаженной Матроны Московской, святителя Николая Чудотворца, святителя Феофана Затворника. При храме действуют воскресная школа, православное молодежное общество, «Школа православной семьи». Настоятелем является иерей Константин Иванов.