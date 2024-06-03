В воскресенье, 2 июня, Рязань посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подробно ход визита осветила пресс-служба правительства Рязанской области.

Освящение храма

Губернатор Павел Малков принял участие в богослужении по случаю великого освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы, проведённого Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В Божественной литургии также участвовали митрополит Рязанский и Михайловский Марк, руководители правительства Рязанской области, представители федеральных и местных властей, силовых структур, общественных организаций, военнослужащие, участники СВО, кадеты, жители и гости региона.

Патриарх Кирилл возглавил чин великого освящения основного придела храма, посвящённого Покрову Пресвятой Богородицы. В ходе богослужения состоялся крестный ход, в котором приняли участие Патриарх и духовенство.

В своей речи Патриарх Кирилл подчеркнул важность события — освящения нового храма в Рязани, отметив, что укрепление православной веры является залогом благополучия и спокойствия в жизни. Он также поблагодарил митрополита Марка за активное развитие церковной жизни в регионе и передал храму образ святителя Николая Чудотворца.

На богослужении Патриарх Кирилл вручил губернатору Павлу Малкову орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени, а также отметил церковными наградами руководителей города, представителей духовенства и меценатов.

Прямая трансляция освящения храма велась на специальных экранах, установленных на его территории, а также на информационных ресурсах Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный на улице Новаторов в Московском районе Рязани, был освящён митрополитом Марком в мае 2022 года. В храме находятся ковчеги с мощами мученицы Петрониллы, блаженной Матроны Московской, святителя Николая Чудотворца и святителя Феофана Затворника. При храме действуют воскресная школа, православное молодёжное общество и «Школа православной семьи». Настоятелем храма является иерей Константин Иванов.

Посещение храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

В рамках своего первосвятительского визита Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в сопровождении губернатора Павла Малкова, посетил храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Рязани.

Святейший Патриарх осмотрел святыни храма и пообщался с духовенством и прихожанами.

Церковь «Всех скорбящих Радость», построенная в 18 веке, является единственным храмом в Рязани, где богослужение никогда не прекращалось. Этот храм также связан с началом духовного пути выдающегося подвижника православия, митрополита Никодима (Ротова), духовного наставника Патриарха. На Скорбященском кладбище находятся могилы родителей митрополита Никодима — Елизаветы Михайловны и Георгия Ивановича Ротовых. Патриарх Кирилл посетил их захоронения и совершил заупокойную литию.

Патриарх Кирилл отметил: «С Рязанью я лично связан, так как мой духовный отец, достопамятный владыка митрополит Никодим, был рязанцем. Он был ключевой фигурой для Русской православной церкви в трудные годы гонений, когда закрывались храмы и монастыри, а молодым людям препятствовали поступать в семинарии. Он принимал на себя главные удары, направленные на церковное священноначалие со стороны безбожной власти. Митрополит Никодим, будучи митрополитом Ленинградским и Новгородским, стал моим наставником. Мы вместе посещали Рязань, молились о процветании церковной жизни в этом городе.

Сегодня я с большим удовлетворением наблюдаю за тем, что происходит на Рязанской земле».

Фотослужба Патриархата опубликовала снимки из Рязани.