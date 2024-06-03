ФК «Рязань» проиграл домашний матч сопернику из Белгорода

В субботу, 1 июня, футбольный клуб «Рязань» провёл мачт 9-го тура Первенства России по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б». На стадионе «Спартак» рязанцы принимали «Салют Белгород» и уступили — 0:2.

ФК «РЯЗАНЬ» — ФК «САЛЮТ Белгород» 0:2 (0:2)

Голы: 5′ Бояркин, 18′ Бояркин

СОСТАВ ФК «РЯЗАНЬ»: Репин, Поляков П., Цесь, Казанцев, Барков, Колесников, Мартынюк (46′ Панамарев), Азаренков (57′ Айрапетян), Аксенов (57′ Абрамов), Павленко (78′ Петрухин), Сычев (78′ Ким).

СОСТАВ ФК «САЛЮТ Белгород»: Кузьменко, Семейкин (22′ Пономарев), Мастеров, Бояркин (72′ Пустовитенко), Винников (88′ Макаров), Гагуа (88′ Михайловский), Бурюкин, Канищев (83′ Белобаев), Прокуроров, Визнович (72′ Дегтев)

Предупреждения: Семейкин 22′; Барков 31′; Колесников 52′; Абрамов 71′

Судьи: Морозов Никита (Ленинградская обл.), Малахов Андрей (Москва), Дьяков Егор (Вологда), Саутин Андрей (Рязань)

Инспектор матча: Сухаренок Игорь (Санкт-Петербург)

1 июня 2024, стадион «Спартак», г. Рязань.

После игры состоялась пресс-конференция с участием тренеров команд, сообщает пресс-служба рязанского клуба.

Юрий Кулешов, главный тренер ФК «Рязань»:

«Очень хочу поблагодарить болельщиков! Очень приятно, на самом деле, когда получается хорошая комбинация, они благодарят аплодисментами, это дорогого стоит! А проигрыш, конечно… мы будем стараться исправить ситуацию»