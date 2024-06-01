Суббота, 1 июня, 2024

Муж Анастасии Заворотнюк поцеловал крест на месте захоронения

Автор: powder

Опубликовано

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев поцеловал крест на месте захоронения.

Видео с его участием опубликовал телеграм-канал SHOT.

«Петр Чернышев держится стойко. Его поддерживают близкие», – говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, муж Заворотнюк поблагодарил россиян за поддержку его семьи в сложный период.

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