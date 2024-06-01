Муж Анастасии Заворотнюк поцеловал крест на месте захоронения

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев поцеловал крест на месте захоронения.
Видео с его участием опубликовал телеграм-канал SHOT.
Как сообщалось ранее, муж Заворотнюк поблагодарил россиян за поддержку его семьи в сложный период.
Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев поцеловал крест на месте захоронения.
Видео с его участием опубликовал телеграм-канал SHOT.
Как сообщалось ранее, муж Заворотнюк поблагодарил россиян за поддержку его семьи в сложный период.
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