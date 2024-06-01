Муж Анастасии Заворотнюк поцеловал крест на месте захоронения

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев поцеловал крест на месте захоронения.

Видео с его участием опубликовал телеграм-канал SHOT.

«Петр Чернышев держится стойко. Его поддерживают близкие», – говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, муж Заворотнюк поблагодарил россиян за поддержку его семьи в сложный период.