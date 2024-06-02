Воскресенье, 2 июня, 2024

Вебкамщице из Воронежа грозит 6 лет за порно в Сети

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы. Девушку обвиняют в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, жительница Воронежа с октября прошлого года незаконно транслировала в приват-канале мессенджера порно, в том числе в онлайн-режиме.

Оперативники изучили записи трансляций.

«Обнаружены статичные изображения и видеозаписи, содержащие оголённые половые органы, а также сцены секса в различных его проявлениях», — говорится в сообщении УМВД.

Уголовное дело правоохранители возбудили по п. «б» части 3 ст. 242 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет.

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