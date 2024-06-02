В зоне СВО заметили российское орудие, способное стрелять ядерными боеприпасами

Украинское издание «Страна» сообщило о том, что в зоне проведения специальной военной операции впервые был замечен новейший российский артиллерийский комплекс 2С43 «Мальва». Об этом пишет «Московский комсомолец».

Российскую артиллерийскую систему сфотографировали с разведывательного дрона в приграничной зоне Белгородской области.

В публикации отмечается, что «Мальва» является аналогом французской системы «Цезарь» и украинской «Богданы». Эта артиллерийская система автоматизирована, может вести огонь в режиме огневого налёта, способна стрелять тактическими ядерными снарядами.

В январе этого года министерство обороны Российской Федерации подтверждало, что в зоне проведения специальной военной операции используются новые артиллерийские орудия «Мальва» и «Флокс» калибром 152 и 120 миллиметров.

Из открытых источников известно, что испытания «Мальвы» были завершены в мае прошлого года, а уже в октябре 2023-го первые серийные образцы начали поступать в Вооружённые Силы Российской Федерации.