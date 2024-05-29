Огни небольшого города зажглись на рязанской сцене

Отчетный концерт для любого коллектива – волнующий и очень ответственный момент. А когда он проходит на одной из главных сцен региона – в Рязанской филармонии – да еще и перед огромной толпой поклонников, для артистов уровень концентрации и ответственности увеличивается вдвойне. Шацкому народному театру танца «Огни» не привыкать к подобным значимым концертам: за многие годы существования коллектив покорил не одну сцену в России, от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Концерт прославленного хореографического коллектива из Шацка носил символическое название «Огни небольшого города». Действительно, удачнее названия для такого события представить трудно: шацкие «Огни» много раз доказывали, что искусство не зависит от величины города, где живет и работает коллектив, а только от усилий, стремлений и, конечно, таланта.

Как рассказывает руководитель театра танцы «Огни» Светлана Рогачикова-Леженкина, это второй отчетный концерт коллектива на сцене Рязанской филармонии. И прошел он более масштабно, чем в предыдущий раз. Поддержать шацких танцоров приехали не только земляки и поклонники творчества, но и представители администраций города Рязани и Шацка, министерства культуры Рязанской области. Среди почетных гостей – Артем Никитин, заместитель председателя правительства Рязанской области. Руководителю «Огней» он подарил большой букет белых роз, а в своем Telegram-канале написал, что «Огни» – это настоящая профессиональная творческая лаборатория. «Ребята экспериментируют с разными видами искусств, за счет чего их танцевальные постановки становятся мини-спектаклями со своим сюжетом и образами».

Программа состояла из 11 хореографических номеров. У каждого из них своя интересная сюжетная линия (не зря же «Огни» – это театр танца!) А еще каждый из них в свое время завоевывал награды на самых разных конкурсах и фестивалях и покорял сердца зрителей. Один из танцев под названием «Первый парень на деревне» собрал 35 миллионов просмотров в социальных сетях.

За 22 года существования «Огней» побед было немало. Но особое место в жизни коллектива занимает фестиваль «Черный кот». Когда-то само участие в нем было мечтой. Ради ее исполнения танцоры репетировали каждый день без устали, и не только в стенах родного Рязанского колледжа культуры, но и в областном центре, куда приходилось ездить практические ежедневно. Зато сегодня театр танца «Огни» является обладателем трех гран-при фестиваля.

«Существует традиция, когда коллектив побеждает на «Черном коте», на будущий год он не участвует. Так вот не было такого года, когда «Огни» просто отдыхали: они приезжают на фестиваль выступать вне конкурса. И это дорого стоит, – сказал идейный вдохновитель, создатель и организатор танцевального фестиваля «Черный кот» Игорь Крысанов. – «Огни» для «Черного кота» – это самый титулованный коллектив на территории Рязанской области. Пока существует фестиваль и «Огни», уверен, мы будем дружить!»

Любовь зрителей, безусловно, восхищает. Еще перед началом концерта площадь перед филармонией наполнили поклонники творчества «Огней». Многие стояли с букетами цветов. На обратном пути в Шацк автобусы артистов напоминали цветочную оранжерею!

Поддержали отчетный концерт «Огней» и другие творческие коллективы и солисты Рязанского колледжа культуры, а также города Рязани. Они выступали между хореографическими номерами, давая возможность танцорам перевести дух и подготовиться к своему новому номеру. А зрители увидели полноценный двухчасовый концерт с танцами, песнями, стихами и самыми добрыми словами поздравлений.

Среди выступающих было много выпускников Рязанского колледжа культуры, которые успешно реализовали себя в творческой профессии. Например, Дмитрий Михайлов стал солистом Рязанского государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова, Александр Николаев – офицером Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, заслуженным артистом республики Ингушетии, обладателем Президентского гранта. А хореографы Анна Кряжева и Екатерина Кельганова собрали свои коллективы «Банзай» и «Конспирация», которые также многократно становились победителями и призерами различных конкурсов и фестивалей. Оба коллектива в этот день вышли с «Огнями» на одну сцену.

От себя скажу, что получила огромное удовольствие от концерта. И, конечно, испытала гордость и радость за наших земляков, которые своим упорным трудом и талантом пробили себе дорогу на большие сцены далеко за пределами Рязанской области. На мой взгляд, один и секретов успеха «Огней» – в современном подходе к репетиционному процессу руководителя театра танца Светланы Рогачиковой-Леженкиной. В интервью одному из рязанских телеканалов она сказала, что всегда прислушивается к своему коллективу, ведь «молодость всегда права». Этот подход позволяет создать такую атмосферу, где каждый умеет слышать и слушать друг друга и действовать как единый творческий организм.