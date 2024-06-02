Понедельник, 3 июня, 2024

Рязанцы увидят более 100 подлинных шедевров из Русского музея

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В Рязань привезут 109 подлинных шедевра отечественной живописи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русского музея.

Выставка будет представлена в музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 27 июня. Рязанцы смогут увидеть картины Ильи Репина, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и других художников.

Отмечается, что для экспозиции отобрали бесценные произведения отечественного искусства, например, иконы новгородской, псковской, ярославской и других школ, созданных в XV-XVII веках. Все они прекрасно сохранились до наших дней.

Также на выставке можно будет увидеть лучшие образцы живописи конца XVII — первой половины XIX века.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Парень с мачете напал на бывшую девушку и её нового партнёра в Балашихе

Парад планет и самый длинный день: чего ждать от неба в июне?

В понедельник температура воздуха в Рязанской области повысится до +29°С

Ушла из жизни актриса Агния Елекоева

В зоне СВО заметили российское орудие, способное стрелять ядерными боеприпасами

В Рязанской области обрабатывают леса от шелкопряда

Патриарх Кирилл в Рязани вручил семь церковных наград

Губернатор Рязанской области Павел Малков и Патриарх Кирилл провели рабочую встречу

Губернатор Павел Малков принял участие в освящении храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рязани

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в Рязани храм «Всех скорбящих Радость»

В Рязани заметили возгорание у пекарни «Лесок»

В Касимове прошел фестиваль воздушных змеев

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Парень с мачете напал на бывшую девушку и её нового партнёра в Балашихе

Новости мира
Пострадавший был госпитализирован с множественными резаными ранами, а девушке была оказана медицинская помощь амбулаторно.

Парад планет и самый длинный день: чего ждать от неба в июне?

Новости мира
20 июня в 23:50 по московскому времени наступит летнее солнцестояние.

В понедельник температура воздуха в Рязанской области повысится до +29°С

Новости Рязани
Местами вновь прогнозируют кратковременный дождь и грозу.

Ушла из жизни актриса Агния Елекоева

Новости мира
2 июня на 95-м году жизни скончалась советская актриса Агния Елекоева.

В зоне СВО заметили российское орудие, способное стрелять ядерными боеприпасами

Новости мира
Российскую артиллерийскую систему сфотографировали с разведывательного дрона в приграничной зоне Белгородской области.