Рязанцы увидят более 100 подлинных шедевров из Русского музея

В Рязань привезут 109 подлинных шедевра отечественной живописи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русского музея.

Выставка будет представлена в музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 27 июня. Рязанцы смогут увидеть картины Ильи Репина, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и других художников.

Отмечается, что для экспозиции отобрали бесценные произведения отечественного искусства, например, иконы новгородской, псковской, ярославской и других школ, созданных в XV-XVII веках. Все они прекрасно сохранились до наших дней.

Также на выставке можно будет увидеть лучшие образцы живописи конца XVII — первой половины XIX века.