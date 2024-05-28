Семейные берега

Открывшаяся в городской библиотеке имени С.А. Есенина выставка фотографий навеяла мысли о семьях как нынешних, так и из прошедших эпох.

«Семья и дети»

Как известно, нынешние 366 дней в нашей стране объявлены годом семьи. И недавно в городской библиотеке имени С.А. Есенина открылась выставка фотографий под названием «Семья и дети». Из этого наименования понятно, какую тему осветили работы фотохудожников. А поступили они из трёх источников.

В первый из них вошли фотографии участников творческого объединения «Берега» при поддержке управления культуры администрации города Рязани.

Во второй – избранные работы Российского и международного конкурса с тем же названием «Берега».

И в третий – фотографии организаторов этого конкурса: рязанца Николая Середы и Сергея Майорова из Пензы.

В мае прошлого года проходил фотоконкурс «Берега-2023». Тогда он проводился фотоклубом «Рязань» и Творческим объединением «Берега» при поддержке Фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив в пятый раз. Стало быть нынешний конкурс при той же поддержке, как я понимаю, является уже шестым.

Первоначально я собирался написать только о самой выставке. Но потом передумал. Потому что по представленным здесь иллюстрациям фотохудожника Николая Середы наилучшим образом можно понять общий фон данного мероприятия. Эти фотографии, на мой взгляд, гораздо красноречивее любых слов.

От посещения фотовыставки «Семья и дети» я получил не только эстетическое удовольствие. Выставленные фотографии навеяли мысли о семьях как нынешних, так и из прошедших эпох.

Николай Середа. В Кандалакшских тундрах. Из Цикла «Семейный альбом» Сергей Майоров. Осень. Из цикла «Семейный альбом» Сергей Майоров. Портрет на фоне пальмы. Из цикла «Путевые заметки»

Оскал капитализма

Мой отец Дмитрий Акимович Данилин и его брат-двойник Иван Акимович, уроженцы деревни Дядюхино Рязанского уезда, родились в 1912 году. Они были в семье самыми младшими. А всего их мать, моя бабушка Вера Петровна, произвела на свет двадцать (!) детей (четырнадцать из них умерли в младенческом и раннем юношеском возрасте, так что до совершеннолетия дожили только шестеро). В начале XX века вплоть до октябрьских событий 1917 года крестьянка Вера Петровна с помощью детей занималась личным подсобным хозяйством. А в финансовом плане семью содержал один только мой дедушка Аким Ксенофонтович, который работал в Москве водителем конки (это трамвай на конной тяге) и в родной деревне появлялся редко. А его отец Ксенофонт был в своё время дворовым у господ Рахманиновых.

Наталья Александровна Рождественская, моя бабушка по материнской линии, дочь урождённой княжны Борятинской (этот княжеский род происходит от Рюрика), была замужем за рязанским мещанином Константином Васильевичем Рождественским. Жила в Рязани. Несмотря на то, что окончила в Рязани Мариинскую гимназию и могла быть учительницей (в совершенстве владела несколькими иностранными языками), занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. Родила она восьмерых, но двое умерли в младенческом возрасте. И эту семью тоже обеспечивал финансово один только глава семейства, – обычный чиновник невысокого ранга.

Да и во всех среднестатистических семьях Российской империи имелось по трое и более детей. То есть семьи были по нынешним понятиям многодетными. А что сейчас?… Каждый это знает лучше меня.

В словаре Ожегова-Шведовой слово «семья» определяется как «группа живущих вместе близких родственников». А вот что написано о понятии этого слова в энциклопедическом словаре советского времени: «Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью и моральной ответственностью… В капиталистическом обществе, где частнособственнические отношения способствуют распространению браков по расчёту, действуют две противоречивые тенденции: обновление семьи на основе промышленного и культурного прогресса (превращение семьи в морально-правовой союз мужчины и женщины) и её дезорганизация (рост семейных коллизий, значительное число разводов)…».

Сейчас и мы живём при капитализме. Явственно чувствуется его оскал. Налицо и упомянутые выше коллизии семейные, и разводы, которые уже почти что сравнялись с количеством заключённых браков. Страна потихоньку вымирает, потому что число умерших превышает количество родившихся. А пополнение за счёт мигрантов, на мой взгляд, – это «бомба замедленного действия», закладываемая под будущее России. И упомянутый выше промышленный прогресс не в состоянии тут что-то исправить. Потому что проблема лежит в духовной сфере. Ведь после появления радио, телевидения, интернета и других благ цивилизации, люди в так называемых цивилизованных странах (и России в том числе) стали меньше любить. Любовь в самом обобщающем смысле этого слова, на мой взгляд, оскудевает. Лично я осознаю, что в духовном, а не чисто житейском плане, дедушки мои и бабашки были лучше моих родителей. А мои родители – лучше меня. И доброты в них было больше, и милосердия.

Повод для благодарности

А вот после посещения фотовыставки «Семья и дети» у одной моей хорошей знакомой, например, появилось желание увеличить свою семью из четырёх человек (она сама, муж и двое детей). О чём раньше она даже и не задумывалась.

Уже за одно это событие можно выразить благодарность управлению культуры администрации города Рязани и всем организаторам фотовыставки. Особенно Николаю Середе и его жене, на которых легла основная нагрузка (сам был свидетелем того, как они вдвоём вывешивали фотографии на стенах городской библиотеки имени С.А. Есенина).

Николай Середа. Человеческий детеныш. Из цикла «Семейный альбом»

ТВТ на Листвянке

Я знаком с Николаем с середины семидесятых годов (мы с ним по возрасту ровесники и оба занимались спортивным туризмом в клубе «Альтаир» Рязанского радиотехнического института). Лично я сейчас горжусь тем, что такого незаурядного человека могу назвать своим другом.

К сожалению, я ни разу не был с Николаем ни в одном из спортивных туристских походов, которые он до сих пор организует. Но вспоминается то время, когда мы молодым с Колей Середой приезжали на соревнования по технике водного туризма, которые проводились на реке Листвянке недалеко от одноименного посёлка (на одной из тренировок перед этими соревнованиями мы с ним и познакомились). Вот как об этом времени написал один из ведущих активистов рязанского туризма 1980-х годов Валерий Логунов.

«В СССР и Рязани стали чаще проводиться соревнования (даже всесоюзного ранга) по ТВТ (технике водного туризма). Они очень схожи с гребным слаломом, олимпийским видом спорта… По выступлениям на этих состязаниях команд можно было смело судить об уровне развития водного туризма данного региона или клуба.

В Рязани соревнования по ТВТ стали проводиться на реке Листвянка традиционно – в апреле, перед началом сезона. Они проводились под железнодорожным мостом, где из-за его строительства образовался искусственный порожек с сильным течением, сливами и «бочками». Преимущество этого места – близость к городу и доступность – электричка, автотрасса. Минус – река Листвянка вытекает из озера после очистных сооружений РНПЗ, Химволокна. Но на это никто особо не обращал внимания».

Добавлю, что до апреля 1981 года соревнования по технике водного туризма в Рязани проводились на другом участке реки Листвянка, – более спокойном. Но когда я стал в январе 1981 года штатным инструктором Рязанского городского туристского клуба (об этом напоминает первая запись в моей трудовой книжке), решил рискнуть и перенёс соревнования на участок с бурной водой под железнодорожным мостом. Риск оправдался. Апрельские соревнования по ТВТ в Рязани на этом месте ежегодно проводились вплоть до двухтысячных годов. А иногда туристы-водники соревновались и осенью на кубок «закрытия сезона».

Незаурядный человек

Я уже сказал, что считаю Николая Владимировича Середу человеком незаурядным. Родился он, как информирует одна из публикаций, в 1957 году в Узбекской ССР. В 1979 году окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности «инженер-программист». Является кандидатом технических наук. А также, с 2003 года, – членом Союза фотохудожников России.

Участвовал Николай Владимирович во многих фотовыставках. Судя по публикациям, которые мне удалось найти, он на международных фотоконкурсах был награждён серебряной медалью CUP, бронзовой медалью Международной федерации фотоискусства (FIAP), почётными лентами PSA и UPI. В 2009 году стал серебряным призёром всероссийского фотоконкурса «Семейный альбом» Ещё через два года получил звание «Художник международной федерации фотоискусства» (AFIAP) (этому способствовали высокие результаты его участия в различных международных фотоконкурсах).

Николай Владимирович – один из организаторов и руководитель творческого объединения фотохудожников «Берега», которое при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проводит с 2018 года всероссийские клубные фотоконкурсы «Берега» (а теперь ещё и международные).

Вот и высказал я всё, о чём хотелось. Остаётся пожелать Николаю Владимировичу и всем его коллегам творческого долголетия и всяческих успехов.

Евгений Данилин