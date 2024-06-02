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Губернатор Рязанской области Павел Малков и Патриарх Кирилл провели рабочую встречу

Автор: 7info

Опубликовано

2 июня Рязань с рабочим визитом посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который совершил торжественное богослужение – великое освящение нового храма Покрова Пресвятой Богородицы на улице Новаторов, а также провел встречу с губернатором Павлом Малковым.

Глава региона Павел Малков поблагодарил Патриарха за внимание к Рязанской области и за участие в знаковом событии – освящении нового храма в Рязани.

Губернатор сказал на встрече с Патриархом Кириллом: «Ваш визит в Рязанскую область – очень знаковое для нас событие. Благодарим вас за то, что освятили новый храм, для людей это очень важно. В непростое время, когда идет борьба с неофашизмом, понимаем, насколько значимо сейчас духовное и нравственное воспитание человека. Церковь вносит в это большой позитивный вклад. Страна сплотилась, все жители Рязанской области сплотились, чтобы выполнять поставленные задачи. Совместно с епархией активно работаем над тем, чтобы в регионе восстанавливались церкви и храмы, строились новые. Понимаем свою ответственность и будем содействовать этому развитию и дальше с Вашей помощью и поддержкой».

Патриарх Кирилл поблагодарил Губернатора за гостеприимство: «Для меня Рязань – это особое место, это родина моего духовного отца, без которого бы не состоялся я как Патриарх. Митрополит Никодим родился в Рязани, здесь сформировался как личность. Он с особым чувством относился к этому городу. Во многом именно Рязанская земля предопределила его жизненную траекторию с культурной, духовной точки зрения. Радуюсь возможности посетить это место и помолиться здесь. Вам и всем рязанцам желаю восхождения. Положительная динамика развития – это сейчас очень важно для региона и всей нашей страны. Такие исторические центры России, как Рязань, всегда имели и имеют особое культурное и духовное значение для народа, для страны. Не сомневаюсь, что регион будет развиваться, укреплять духовный, экономический потенциал, благополучие людей будет подниматься на более высокий уровень».

Губернатор Рязанской области Павел Малков и Патриарх Кирилл провели рабочую встречу

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