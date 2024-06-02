2 июня на 95-м году жизни скончалась советская актриса Агния Елекоева. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру», не раскрывая подробности трагедии.

Ее творческий путь начался в 1951 году после окончания Ленинградского театрального института имени Островского. Дебютировав в кино в 1953 году в фильме «Весна в Москве», Елекоева подарила зрителям запоминающиеся образы в таких картинах, как «Овод», «На дальних берегах» и «Два билета на дневной сеанс». Всего на счету актрисы роли в 16 фильмах, включая шесть фильмов-спектаклей. Последний раз на киноэкранах она появилась в 1990 году в трехсерийном детективе «Адвокат».

Помимо кино, Агния Елекоева оставила свой след и на театральных подмостках. С 1952 по 1985 годы она служила в Театре имени Ленсовета, где играла в спектаклях «Незабываемый 1919-й», «Вей, ветерок!», «Сокровище Валидуба», «Ревизор», «Макар Дубрава», «Без вины виноватые».

Муж актрисы, актер и режиссер Глеб Селянин, ушел из жизни в 1984 году в возрасте 58 лет. В 90-е годы Агния Елекоева эмигрировала в США, сообщает 5-tv.ru.