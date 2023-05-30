Вторник, 30 мая, 2023
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С назначением Виталия Артёмова в администрации Рязани произошли изменения

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Виталий Артёмов, фото с личной страницы ВК

В понедельник, 29 мая, Рязанская городская Дума утвердила назначение исполняющим обязанности мэра Рязани Виталия Артёмова. Экс-глава администрации города Елена Сорокина написала заявление об уходе по собственному желанию.

Позднее произошедшее прокомментировали Виталий Артёмов и Елена Сорокина.

Для назначения Артёмова и. о. главы администрации, его назначили первым заместителем главы, руководителем аппарата мэрии. Занимавший эту должность Алексей Пустовалов, стал заместителем мэра. Чиновник будет курировать градостроительное направление — управления капстроительства, градостроительства и архитектуры.

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