С назначением Виталия Артёмова в администрации Рязани произошли изменения

В понедельник, 29 мая, Рязанская городская Дума утвердила назначение исполняющим обязанности мэра Рязани Виталия Артёмова. Экс-глава администрации города Елена Сорокина написала заявление об уходе по собственному желанию.

Позднее произошедшее прокомментировали Виталий Артёмов и Елена Сорокина.

Для назначения Артёмова и. о. главы администрации, его назначили первым заместителем главы, руководителем аппарата мэрии. Занимавший эту должность Алексей Пустовалов, стал заместителем мэра. Чиновник будет курировать градостроительное направление — управления капстроительства, градостроительства и архитектуры.