Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона, высказал мнение о будущем НАТО и окончании специальной военной операции на Украине. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Он считает, что НАТО в любом случае продемонстрирует свою слабость и неэффективность и прекратит своё существование. Такое мнение он выразил в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

«НАТО не уцелеет после конфликта», — сказал Макгрегор. Он добавил, что альянс «пойдёт ко дну».

По словам эксперта, организация сейчас слаба, как никогда, хотя и старается это скрыть, бряцая оружием. «Россия это прекрасно понимает», — подчеркнул он.