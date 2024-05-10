Пятница, 10 мая, 2024

В США сделали шокирующее заявление о судьбе НАТО

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от www.slon.pics на Freepik

Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона, высказал мнение о будущем НАТО и окончании специальной военной операции на Украине. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Он считает, что НАТО в любом случае продемонстрирует свою слабость и неэффективность и прекратит своё существование. Такое мнение он выразил в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

«НАТО не уцелеет после конфликта», — сказал Макгрегор. Он добавил, что альянс «пойдёт ко дну».

По словам эксперта, организация сейчас слаба, как никогда, хотя и старается это скрыть, бряцая оружием. «Россия это прекрасно понимает», — подчеркнул он.

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