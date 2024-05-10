Пятница, 10 мая, 2024

Дерматолог развеяла главный миф о прыщах

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Многие люди, пытаясь избавиться от прыщей, прибегают к их выдавливанию. Однако, как утверждает дерматолог Наталия Жовтан, этот метод не только неэффективен, но и опасен.

«Выдавливание прыщей не поможет вам от них избавиться, а лишь усугубит ситуацию», — говорит Жовтан. Воспаление, как правило, находится достаточно глубоко под кожей, и его невозможно удалить аккуратно, не повредив эпидермис.

Давление на прыщ приводит к распространению инфекции по кровотоку, что может привести к еще более серьезным проблемам.

Вместо того чтобы давить прыщи, Жовтан рекомендует использовать специальные средства:

  • Противовоспалительные кремы и гели на основе азелаиновой кислоты. Используйте их строго по инструкции.
  • Лосьоны с салициловой кислотой и цинком (без спирта).
  • Гидроколлоидные пластыри с салициловой кислотой и маслом чайного дерева.

Важно! Перед применением любых средств проконсультируйтесь с дерматологом, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант для вашего типа кожи.

С помощью правильного ухода за кожей вы сможете избавиться от акне и добиться чистой, здоровой кожи.

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