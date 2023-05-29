Виталий Артёмов прокомментировал своё назначение и. о. главы администрации Рязани

Виталий Артёмов прокомментировал своё назначение на пост исполняющего обязанности главы администрации Рязани. Пост он опубликовал на своей странице ВКонтакте.
Также он объяснил, почему не присутствовал на заседании Гордумы во время своего назначения:
Напомним, 29 мая исполняющим обязанности главы администрации Рязани назначили Виталий Артёмов. Большинством голосов такое решение поддержали депутаты Рязанской городской Думы в понедельник.
Также депутаты согласовали досрочное прекращение полномочий Елены Сорокиной. Она в свою очередь заявила, что продолжит свою работу в команде губернатора Павла Малкова.
Виталий Артёмов к исполнению своих обязанностей приступит 30 мая. Пост он будет занимать вплоть до проведения конкурса на должность главы администрации.