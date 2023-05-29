Понедельник, 29 мая, 2023
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Виталий Артёмов прокомментировал своё назначение и. о. главы администрации Рязани

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Виталий Артёмов, фото с личной страницы ВК

Виталий Артёмов прокомментировал своё назначение на пост исполняющего обязанности главы администрации Рязани. Пост он опубликовал на своей странице ВКонтакте.

– Сегодня Рязанская городская Дума поддержала моё назначение исполняющим обязанности главы администрации Рязани. Благодарю уважаемых депутатов за доверие! Погружаться в городские проблемы начал с минувшей пятницы. Ближайшие дни будут очень интенсивными, – пишет Артёмов.

Также он объяснил, почему не присутствовал на заседании Гордумы во время своего назначения:

– Не смог присутствовать на заседании лично, так как вместе с Губернатором Рязанской области Павлом Викторовичем Малковым находился на встрече с министром сельского хозяйства России Дмитрием Николаевичем Патрушевым, где рассматривались важные для развития региона вопросы, – говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая исполняющим обязанности главы администрации Рязани назначили Виталий Артёмов. Большинством голосов такое решение поддержали депутаты Рязанской городской Думы в понедельник.

Также депутаты согласовали досрочное прекращение полномочий Елены Сорокиной. Она в свою очередь заявила, что продолжит свою работу в команде губернатора Павла Малкова.

Виталий Артёмов к исполнению своих обязанностей приступит 30 мая. Пост он будет занимать вплоть до проведения конкурса на должность главы администрации.

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