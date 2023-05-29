Елена Сорокина заявила, что продолжит работу в команде рязанского губернатора

Жительница Уфы убила сына с ДЦП, узнав о своей смертельной болезни, сообщило агентство РИА Новости. По предварительной версии, 64-летняя женщина испугалась, что ее 30-летний родственник останется один с тяжелым заболеванием. Она решила зарезать его, чтобы тот «не мучался». В итоге мать нанесла ему несколько ударов ножом в шею. Тем...