Елена Сорокина заявила, что продолжит работу в команде рязанского губернатора

На внеочередном заседании Рязанской городской Думы Елена Сорокина заявила, что продолжит работать в команде губернатора Павла Малкова. Её слова передаёт Рязинформбюро.
Об увольнении главы администрации Рязани Елены Сорокиной стало известно 26 мая.
На внеочередном заседании Рязанской городской Думы Елена Сорокина заявила, что продолжит работать в команде губернатора Павла Малкова. Её слова передаёт Рязинформбюро.
Об увольнении главы администрации Рязани Елены Сорокиной стало известно 26 мая.
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