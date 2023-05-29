Понедельник, 29 мая, 2023
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Елена Сорокина заявила, что продолжит работу в команде рязанского губернатора

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Фото с сайта администрации Рязани

На внеочередном заседании Рязанской городской Думы Елена Сорокина заявила, что продолжит работать в команде губернатора Павла Малкова. Её слова передаёт Рязинформбюро.

Об увольнении главы администрации Рязани Елены Сорокиной стало известно 26 мая.

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