Пятница, 26 мая, 2023
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Мэр Рязани Елена Сорокина уволилась

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Фото с сайта администрации Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об увольнении мэра Рязани Елены Сорокиной. Соответствующий пост глава региона разместил в телеграм-канале.

«Рязань – это лицо нашей области. Невероятно красивый город, который нужно приводить в порядок. Администрации города необходимо взять курс на развитие.

Сегодня глава администрации Елена Борисовна Сорокина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Благодарю Елену Борисовну за серьезную и ответственную работу. Её опыт и знания будут востребованы в регионе.

На должность первого заместителя главы администрации Рязани назначен Виталий Евгеньевич Артёмов. Его управленческий и хозяйственный опыт, умение работать в команде и знание родного города крайне необходимы. Не раз слышал слова, что он был лучшим главой города за все последние годы.

Прошу депутатов поддержать кандидатуру Виталия Евгеньевича на должность исполняющего обязанности главы администрации Рязани на ближайшем заседании городской думы».

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