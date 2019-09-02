В Рязанском радиоуниверситете прокомментировали ситуацию с возвратом денег Минобрнауки

Исполняющий обязанности ректора Рязанского радиотехнического университета Михаил Чиркин прокомментировал ситуацию с требованием Минобрнауки вернуть 25 миллионов рублей. Соответствующее сообщение размещено на сайте РГРТУ.



Чиркин отметил, что люди, которые получили деньги на исследования по теме «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок» сейчас уже в вузе не работают. Ранее РГРТУ получил в общей сложности 72,5 миллиона рублей, но исследования, которые должны были быть проведены а 2014-16 годах не проводились.



В итоге весной 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сообщается, что подозреваемые установлены, в отношении них поданы гражданские иски от Минобрнауки. Также отмечается, что всё это происходило при прежнем ректоре РГРТУ.

