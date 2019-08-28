Рязанский радиоуниверситет вернёт деньги Минобрнауки

Рязанский радиотехнический университет попал в число вузов и научных организаций, которые должны будут вернуть деньги, выделенные Минобрнауки РФ на исследования и разработки. Всего таких организаций 23, сообщает ИТАР-ТАСС.



Средства выделялись в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Теперь их получателям придётся вернуть либо всю сумму, либо её часть. Речь идёт о цифрах 1 до 100 миллионов рублей.



Максимальную сумму в 100 миллионов будет вынужден вернуть Томский политехнический университет, не справившийся с разработкой установок газификации твёрдых топлив для энергетики и промышленности.



Рязанский радиотехнический университет должен вернуть 25 миллионов рублей. Деньги выделялись на разработку по теме: «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок». Причина возврата денег – расторжение соглашения в одностороннем порядке.