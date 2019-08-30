В Рязань приедут молодые победители международных кинофестивалей

В пятницу, 30 августа, в министерстве культуры и туризме Рязанской области прошёл брифинг. На нем журналистам рассказали о культурно-образовательном проекте VII Тарковские чтения. Он пройдёт с 4 по 8 сентября в Рязани и посёлке Мясной Путятинского района.

Рассказали о проекте министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, замдиректора Рязанской областной научной библиотеки имени Горького Надежда Чернова, руководитель проекта «Дом Тарковского» Татьяна Найденова.

Проект проводится с 2012 года, причем, по словам организаторов, каждый раз он уникален по своему содержанию. В этом году основная идея — познакомить рязанцев с молодыми талантливыми представителями киноиндустрии. В регион приедут победители различных международных и всероссийских киноконкурсов.

Проект направлен на популяризациию творчества великого режиссёра Андрея Тарковского. В рамках проекта пройдут встречи с режиссерами, лекции и мастер-классы. Пообщаются с гостями обладатель Золотой пальмовой ветви в Каннах, режиссер Сергей Дворцевой, продюсер Леонид Огарев, доктор философских наук, исследователь творчества Тарковского Игорь Евлампиев, художник-постановщик Сергей Февралев и другие.

Торжественное открытие пройдет в библиотеке Горького 4 сентября в 16.00. Однако в этот же день в 13.00 рязанцев приглашают посетить лекцию Игоря Евлампиев. Тема — образы из произведений Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, которые использовал в своем творчестве Андрей Тарковский.

Полную программу событий можно будет в скором времени увидеть на сайте библиотеки Горького.