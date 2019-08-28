В Константинове состоится фестиваль современного изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…»

14 сентября в Константинове состоится XIX Межрегиональный фестиваль современного изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…». Его организаторы – министерство культуры и туризма Рязанской области, Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера.

Фестиваль проводится в рамках творческого проекта «Есенинские дни», который в этом году посвящен 124-летию со дня рождения поэта. В конкурсной программе принимают участие дети с ограниченными возможностями, учащиеся детских художественных школ и школ искусств, студенты профильных училищ и вузов, художники-любители.

В течение дня на пленэре каждый участник может написать работу с натуры в своей любимой технике – или создать иллюстрацию к одной из поэм Сергея Есенина. Компетентное жюри выберет победителей в четырех номинациях: «живопись» и «графика» (для всех категорий участников), «декоративная роспись» (для детей, учащихся ДХШ и ДШИ), «инсталляция» (для взрослых).

На территории музея-заповедника будут работать площадки с различными мастер-классами. Любой желающий сможет вылепить и расписать глиняную игрушку, посетить экспозиции музея-заповедника. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 сентября.