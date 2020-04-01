Рязанец украл у собутыльника игровую приставку

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Сотрудники отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани задержали 29-летнего рязанца, подозреваемого в краже из квартиры на улице Шевченко импортной игровой приставки. Похищенное изъяли.



В полицию обратился 30-летний рязанец, который сообщил, что у него из квартиры ночью пропала импортная игровая приставка.



Полицейские опросили мужчину и выяснили, что накануне вечером у него дома собрались двое рязанцев. Приятели решили совместно провести свободное время и устроили небольшое застолье. В какой-то момент хозяин жилища под действием алкоголя задремал, а когда проснулся, то в квартире уже никого не было. К обеду рязанец заметил пропажу игровой приставки.



Оперативники уголовного розыска установили личность всех участников застолья. Разыскать их не составило труда. В ходе беседы мужчины отрицали причастность к пропаже имущества приятеля. Однако во время индивидуальных и перекрестных опросов полицейские выявили — пострадавший и один из его приятелей вскользь упомянули, что накануне третий участник застолья наряду со спиртным уделял много внимания игре в игровую приставку.



Проверяя эту версию, полицейские посетили этого 29-летнего рязанца и обнаружили у него дома похищенную игровую приставку, подключенную соответствующим образом. Выяснилось, что мужчина причастен к краже. Злоумышленника задержали.



По предварительной информации, 29-летний мужчина во время застолья оценил отличные развлекательные качества игровой приставки, так что даже уделял игре больше внимания, чем спиртному. Когда хозяин квартиры заснул и второй приятель ушел домой, то мужчина решил забрать игровую приставку себе, чтобы в свободное время продолжить играть. Злоумышленник рассчитывал, что после обильной выпивки владелец приставки не заметит ее отсутствия и не вспомнит обстоятельств пропажи имущества, но полицейские расстроили его планы. Похищенное изъяли.



В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

