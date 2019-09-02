Рязанец через суд восстановил трудовые права

Рязанец через суд смог восстановить трудовые права. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

С декабря 2015 года мужчина работал сторожем в детском саду. В ноябре 2018 года в помещении прорвало трубу. Сторож вызвал ответственного сотрудника и позвонил в аварийную службу. После инцидента мужчине получил выговор.

После повторного инцидента в конце месяца сторожа уволили. Причина увольнения: неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей. За справедливостью мужчина обратился в суд Железнодорожного района.

Суд выслушал показания сторон и встал на сторону истца – приказы о взыскании и увольнении не имели достаточной законодательной базы. По решению суда, мужчину восстановили на работе с взысканием среднего заработка за время вынужденного прогула. За моральный ущерб организацию обязали выплатить мужчине почти 125 000 рублей.

Не согласившись с решением районного суда, мужчина обратился в областной, где апелляцию рассмотрели и оставили без изменений. Решение вступило в законную силу.