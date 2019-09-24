Рязанцы могут отправить письмо Черчесову и Дзюбе, взять мяч и начать игру

Почта России и Российский футбольный союз (РФС) заключили соглашение о сотрудничестве.

Стороны планируют реализовать совместные мероприятия по популяризации российского футбола, поддержке детско-юношеского спорта и здорового образа жизни на базе сети отделений почтовой связи Почты России и в рамках спортивных событий РФС.

Уже в ближайшее время Российский футбольный союз и Почта России запустят по стране два масштабных проекта. Так, в отделениях Почты России появится официальный ящик национальной сборной, который даст посетителям возможность отправить письма главному тренеру Станиславу Черчесову и всем футболистам. Все письма будут регистрироваться, а наиболее удачливые болельщики получат шанс попасть на тренировки, матчи сборной или же смогут встретиться со своими кумирами.

Вторым проектом станет совместная социальная инициатива сторон под названием «Мяч на Почте», благодаря которому жители отдаленных малых городов и сельских поселений получат возможность бесплатно на время взять мяч в отделении Почты России для игры в футбол.