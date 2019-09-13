Нетрезвый мужчина угрожал рязанскому спортсмену ножом

Нетрезвый мужчина угрожал ножом рязанцу, занимающемуся физкультурой в парке в центре Рязани. Полицейские нейтрализовали опасный конфликт. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 23-летний рязанец, который сообщил, что в парке на улице Павлова незнакомец угрожает его приятелю ножом. Полицейские приехали на место происшествия и утихомирили буяна.

Выяснилось, что потерпевший вместе с приятелями занимался физкультурой на спортивной площадке в парке. Один из рязанцев заметил в кустах лежащего человека. Он подумал, что мужчине плохо и подошёл, чтобы узнать, в чём дело и помочь. Тот от помощи отказался и через некоторое время встал и ушёл.

Вскоре пьяный мужчина вернулся и подскочил к неравнодушному молодому человеку с ножом. В то время 23-летний рязанец выполнял упражнения на турнике. Злоумышленник приставил ему к животу нож и угрожал убить.

Свидетели инцидента постарались разговорами отвлечь нетрезвого мужчину и параллельно вызвали полицию, которая быстро восстановили правопорядок.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.