На главную Новости Рязани На пешеходном переходе в Рязани сбили 16-летнюю девушку
Новости РязаниПроисшествия

На пешеходном переходе в Рязани сбили 16-летнюю девушку

Во вторник, 19 ноября, примерно в 08:25, в Рязани вблизи дома 2 на проезд Гоголя автомобиль совершил наезд на 16-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

После совершения наезда водитель скрылся с места ДТП.

‡агрузка...

В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются. Водитель-нарушитель, скрывшийся с места ДТП, разыскивается.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»