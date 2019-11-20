На пешеходном переходе в Рязани сбили 16-летнюю девушку

Во вторник, 19 ноября, примерно в 08:25, в Рязани вблизи дома 2 на проезд Гоголя автомобиль совершил наезд на 16-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



После совершения наезда водитель скрылся с места ДТП.



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В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения. Пострадавшей оказана медицинская помощь.



По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются. Водитель-нарушитель, скрывшийся с места ДТП, разыскивается.

