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ХК «Рязань» подписал защитника

ХК «Рязань» подписал контракт с 20-летним игроком обороны Кириллом Лазаревым, в минувшем сезоне выступавшим за «Спутник» (г. Альметьевск). Об этом сообщила пресс-служба клуба. 

Лазарев (родился 29 октября 1998 года) – воспитанник воскресенской школы хоккея.

Выступал за «Химик» в ЮХЛ, «Спутник» в МХЛ и НМХЛ и за «Нефтяник» в ВХЛ. В Высшей хоккейной лиге в сезоне-2017/2018 провел 12 матчей, очков не набирал.

В сезоне-2018/2019 в составе «Спутника» принял участие в 33 играх, набрал 7 (1+6) очков, получил 52 минуты штрафа при показатели полезности «0».

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