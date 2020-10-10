Юлия Рокотянская и Владимир Путин поздравили ветерана ВОВ Ивана Фетисова со 100-летним юбилеем

В субботу, 10 октября, глава муниципального образования, председатель гордумы Юлия Рокотянская поздравила ветерана Великой отечественной войны Ивана Фетисова со 100-летним юбилеем, сообщает пресс-служба ведомства.

— Ваша жизнь – зеркало истории нашей страны, пример служения своей Родине. Вам посчастливилось стать свидетелем и участником великих событий. Спасибо вам за ратный и трудовой подвиг. Крепкого здоровья и долгих лет жизни, — сказала Юлия Рокотянская.

Председатель гордумы также передала ветерану и поздравление от президента Владимира Путина.

— Мы искренне гордимся вашим поколением — поколением мужественных, сильных духом людей. Настоящих героев и создателей. Вы никогда не боялись трудностей, верили в правое дело, в себя и своих товарищей. Честно служили своему Отечеству — отметил президент РФ.

Иван Фетисов родился 10 октября 1920 года в Сапожковском районе Рязанской Области. До войны работал на заводе в Воронеже. На фронт ушел добровольцем. В 1942 году окончил офицерские курсы. Воевал под Ржевом, где был серьезно ранен. После лечения вернулся в армию, сопровождал железнодорожные составы в Германию. Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью «За боевые заслуги».